деревня Красное Сельцо, деревня Красное Сельцо, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Красное Сельцо

Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Рузаевский район
75594Красное Сельцодеревня54°02'44°53'N-38-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Рузаевский муниципальный район, Красносельцовское сельское поселение
89643472106д Красное Сельцодеревня
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