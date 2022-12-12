деревня Умяк, деревня Умяк, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Умяк

Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Елабужский уезд
3524Умяк, с. каз.при рч. Умяке.403864165159Часовня православная. Почтовая станция. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Елабужский уезд, Черкасовская волость
421. Умяк, село бывшее государственное, при рч, Умяке, дворов 72, жителей 553, 1-го стана квартира, церковь православная, школа, земская почтовая станция, лавка

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
ҮмәкУмякТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2014. – Т. 6: У–Я. – 720 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Елабужский район
188657Умякдеревня55°55'51°32'N-39-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Елабужский муниципальный район, Большешурнякское сельское поселение
92626420111д Умякдеревня
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