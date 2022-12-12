село Зайцево, село Зайцево, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Зайцево

Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1391Зайцева, деревня.при рч. Ване.1075575234231Р. — Часовня. Мельниц водяных 5.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Черауловская волость
911. Зайцева, деревня бывшая удельная, при речке Ване, дворов 97, жителей 543, часовня

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Черауловская волость
3Зайцева, д. при реч. Ване, на прос. дор., часов., 2 бак. лав., х.-з. маг., 2 куз.1022136479494Земледелие и канатный производство

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Янаульский район
522153Зайцевосело56°05'00"54°58'00"O-40-134

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Янаульский муниципальный район, Сельское поселение Первомайский сельсовет
80659470106с Зайцевосело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close