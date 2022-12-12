Арнишицы
Угранский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7204Арнишцы (Орнишицы), с. влпри рч. Сенновке.705016101106Церковь православная 1. Ярмарок 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
345. Арнишицы, село бывшее государственное и владельческое, при речке Сенковке, дворов 28, жителей 110, волостное правление, церковь православная, богадельня, школа, 2 по Показать все
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
3Арнишицы 1-еДеревня60229075
4Арнишицы 2-еДеревня6061715
5АрнишицыСело6565360Церковь, сельская школа, ярмарки: 25 марта, 9 мая и 6 декабря, три бакалейных и шесть мелочных лавок.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
87244Арнишицыдеревня54°35'00"34°05'00"N-36-057
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66650420107д Арнишицыдеревня