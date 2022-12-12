деревня Арнишицы, деревня Арнишицы, Угранский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Арнишицы

Угранский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Ельнинский уезд
7204Арнишцы (Орнишицы), с. влпри рч. Сенновке.705016101106Церковь православная 1. Ярмарок 2.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Ельнинский уезд, Арнишицкая волость
345. Арнишицы, село бывшее государственное и владельческое, при речке Сенковке, дворов 28, жителей 110, волостное правление, церковь православная, богадельня, школа, 2 по Показать все

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Ельнинский уезд, Арнишицкая волость
3Арнишицы 1-еДеревня60229075
4Арнишицы 2-еДеревня6061715
5АрнишицыСело6565360Церковь, сельская школа, ярмарки: 25 марта, 9 мая и 6 декабря, три бакалейных и шесть мелочных лавок.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Угранский район
87244Арнишицыдеревня54°35'00"34°05'00"N-36-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Угранский муниципальный район, Всходское сельское поселение
66650420107д Арнишицыдеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close