Савинцы
Полтавська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2846Савинцы, с. вл. и казач.при рч. Оржице.37станов. кварт.156495538Церковь православная 1. Почтовая станция. Ярмарка 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
584. Савинцы, село бывшее государственное и владельческое, при речке Оржице, дворов 243, жителей 950, п. пр., почтовая станция, 3 постоялых двора, 3 ярм. — 21 июня. 26 се Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
5.0Савинцы селоСавинцовское козаков и казенных крестьян536239
5.0Савинцы селоСавинцовское крестьян собственников536
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18986Савинціселоцентр сільської радир-н Оржицькийсільрада Савинська