село Савинцы, село Савинцы, Полтавська область (на 2018) — Familio

Савинцы

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Лубенский уезд
2846Савинцы, с. вл. и казач.при рч. Оржице.37станов. кварт.156495538Церковь православная 1. Почтовая станция. Ярмарка 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Лубенский уезд, Денисовская волость
584. Савинцы, село бывшее государственное и владельческое, при речке Оржице, дворов 243, жителей 950, п. пр., почтовая станция, 3 постоялых двора, 3 ярм. — 21 июня. 26 се Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Лубенский уезд, Денисовская волость
5.0Савинцы селоСавинцовское козаков и казенных крестьян536239
5.0Савинцы селоСавинцовское крестьян собственников536

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18986Савинціселоцентр сільської радир-н Оржицькийсільрада Савинська
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