село Артюшкино, село Артюшкино, Аннинский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Артюшкино

Аннинский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Новохоперский уезд
2051Артюшкино (Новоникольское), с. каз.при ррч. Такае и Синявке.604154241212Церковь православная. Ярмарок 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Ново-Хоперский уезд, Ярковская волость
941. Артюшкино, село бывшее государственное, при речке Такае, дворов 88, жителей 592, церковь православная, ярмарка Введенская.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Аннинский район
7172Артюшкиносело51°21'с.ш.40°58'в.д.M-37-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Аннинский муниципальный район, Артюшкинское сельское поселение
20602408101с Артюшкиносело
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