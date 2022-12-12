деревня Карачевка, деревня Карачевка, Харьковский уезд, Харьковская губерния (на 1886) — Familio

Карачевка

Харьковский уезд, Харьковская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Харьковский уезд
135Карачевка (Елизаветполь), д. вл.при р. Лопани.719233135Заводов: пивоваренный и кирпичный. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Харьковский уезд, Жихорская волость
33. Карачевка (Елисаветполь), деревня бывшая владельческая, при речке Удах, дворов 10, жителей 57, постоялый двор, пивоваренный завод
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