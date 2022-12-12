село Молодиковщина, село Молодиковщина, Полтавська область (на 2018) — Familio

Молодиковщина

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Миргородский уезд
3063Малодыковщина, д. вл.при рч. Голтве543092277288Завод 1.
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Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Миргородский уезд, Яреськовская волость
55.0Молодыковщина деревняМолодыковское крестьян собственников1843996439256209218427
Полтавский уезд, Песчанская волость
5.0Маладыковщина деревняМаладыковское крестьян собственников3384761103149167316

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19249Молодиківщинаселор-н Решетилівськийсільрада Новомихайлівська
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