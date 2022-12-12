деревня Конопецка, деревня Конопецка, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads (на 2021) — Familio

Конопецка

Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Малиновская волость
61КононецкаядеревняЗападная Двина, рекаПантелишского, старообрядческогоЖидинскому сельскому обществу16

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Augšdaugavas novads, Naujenes pagasts
Konopecka100121295ciemsEKS
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