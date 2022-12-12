село Азигулово, село Азигулово, Артинский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Азигулово

Артинский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3329Азигулова, дер.при р. Уфе.3725138423462Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Азигуловская волость
967. Азигулова, деревня бывшая государственная, при реке Уфе, дворов 181, жителей 1029, волостное правление (уездный город в 33 верстах), 2 мечети, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Артинский район
92653Азигуловосело56°32'с.ш.58°18'в.д.O-40-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Артинский
65704000326с Азигуловосело
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