деревня Семытино, деревня Семытино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Семытино

Пестовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Весьегонский уезд
2919Семытино (Апаркино), с. вл. и каз.при рр. Семытинке и Мологе.10040175565Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Весьегонский уезд, Никольская волость
842. Семытино, село бывшее владельческое, при реках Мологе и Семытинке, дворов 6, жителей 44, церковь православная

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Весьегонский уезд, Никольская волость
38Семытино50

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Пестовский район
58869Семытинодеревня58°29'00"35°49'00"O-36-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское сельское поселение
49632434236д Семытинодеревня
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