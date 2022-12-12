деревня Лавела, деревня Лавела, Пинежский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Лавела

Пинежский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Пинежский уезд, Ярушевская волость
484. Лавела (Лавельское, Кожинская Деревня), село бывшее государственное, дворов 9, жителей 54, церковь православная, торжки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Пинежский район
448588Лавеладеревня63°37'с.ш.45°32'в.д.P-38-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Пинежский муниципальный район, Лавельское сельское поселение
11648420116д Лавеладеревня
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