деревня Старые Млины, деревня Старые Млины, Зеньковский уезд, Полтавская губерния (на 1886) — Familio

Старые Млины

Зеньковский уезд, Полтавская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Зеньковский уезд
1039Старые Млины, д. каз.при р. Ворскле.5318122331
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Зеньковский уезд, Великобудищская волость
141. Старые Млины (Писаревщина), село бывшее государственное и владельческое, при реке Ворскле, дворов 44, жителей 300, церковь православная, питейный дом, 2 ветряных мел Показать все
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