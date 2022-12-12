село Новые Шепеличи, село Новые Шепеличи, Радомысльский уезд, Киевская губерния (на 1886) — Familio

Новые Шепеличи

Радомысльский уезд, Киевская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Радомысльский уезд, Шепеличская волость
942. Новые Шепеличи, село бывшее государственное, при реке Припети, дворов 84, жителей 500, волостное правление (уездный город в 150 верстах), церковь православная, питей Показать все
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