Мордовская Кандарать
Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
820Мордовская Кандарать, д. удел.на л. б. рч. Кандаратки.282775273232Почтовая станция. Этапный дом.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
579. Мордовская Кандарать, деревня бывшая удельная, дворов 91, жителей 534, почтовая станция
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
31214Мордовская Кандаратьдеревня53°58'с.ш.46°56'в.д.N-38-082
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
73607440126д Мордовская Кандаратьдеревня