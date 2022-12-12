деревня Мордовская Кандарать, деревня Мордовская Кандарать, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Мордовская Кандарать

Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Карсунский уезд
820Мордовская Кандарать, д. удел.на л. б. рч. Кандаратки.282775273232Почтовая станция. Этапный дом.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Корсунский уезд, Каргинская волость
579. Мордовская Кандарать, деревня бывшая удельная, дворов 91, жителей 534, почтовая станция

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Вешкаймский район
31214Мордовская Кандаратьдеревня53°58'с.ш.46°56'в.д.N-38-082

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Вешкаймский муниципальный район, Ермоловское сельское поселение
73607440126д Мордовская Кандаратьдеревня
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