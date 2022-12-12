деревня Рясно, деревня Рясно, Сенненский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Рясно

Сенненский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Сеннинский уезд, Ряснянская волость
518. Рясно, село бывшее владельческое, при реке Деснянке, дворов 18, жителей 142, волостное правление, церковь православная, школа. В 2 верстах — усадьба Лемница, чугунно Показать все

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Ряснянская волость
1Сел. Рясно, в нем Ряснянск. вол. пр. бол. дорогеколодцах Ряснянскому с. о. церк. земли39166152Ряснянск. прав. 8522
65Фол. Ряснопроселкеколодцедв. Б. Плавинскому, кат. 1713Оболецк. р.-кат. 8522

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Сенненский район, Немойтовский сельсовет
д Рясно91

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Сенненский район, Немойтовский сельсовет
д. Рясно62
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