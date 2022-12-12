Рясно
Сенненский район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
518. Рясно, село бывшее владельческое, при реке Деснянке, дворов 18, жителей 142, волостное правление, церковь православная, школа. В 2 верстах — усадьба Лемница, чугунно Показать все
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Сел. Рясно, в нем Ряснянск. вол. пр. бол. дорогеколодцах Ряснянскому с. о. церк. земли39166152Ряснянск. прав. 8522
65Фол. Ряснопроселкеколодцедв. Б. Плавинскому, кат. 1713Оболецк. р.-кат. 8522
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Рясно91
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Рясно62