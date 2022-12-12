деревня Сагутьево, деревня Сагутьево, Трубчевский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Сагутьево

Трубчевский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Трубчевский уезд
3942Сагутьева, д. уд. и каз.при р. Десне.262679436498
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Трубчевский уезд, Селецкая волость
1256. Сагутьева, деревня бывшая государственная и удельная, при реке Десне, дворов 183, жителей 1259

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Трубчевский район
69508Сагутьеводеревня52°26'с.ш.33°28'в.д.N-36-127

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Трубчевский муниципальный район, Селецкое сельское поселение
15656440146д Сагутьеводеревня
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