Гузново
Шекснинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1627Гузново, д. вл.при р. Угле.6411135163Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
73. Гузнова, деревня бывшая владельческая, при речке Угле, дворов 16, жителей 85, лавка
Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1311ГузновоЛюбомировск.Мишехонский Благовещенскийбывшие помещичьи655233840
14—ГузновоЛюбомировск.Мишехонский Благовещенскийбывшие помещичьи65551112
15—ГузновоЛюбомировск.Мишехонский Благовещенскийсобственники6553811
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
246716Гузноводеревня59°05'с.ш.38°48'в.д.O-37-030
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19658440138д Гузноводеревня