деревня Большие Парфенки, деревня Большие Парфенки, Можайский, Московская область (на 2019) — Familio

Большие Парфенки

Можайский, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Можайский уезд
4167Парфенки большия, сц. вл.при рч. Мжуте.77178278Фабрика 1.
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Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Можайский уезд, Борисовская волость
Дер. Большие Парфенки 88818
Дача И. Н. Халютина, при дер. Больш. Парфенках 88Московско-Брестская железная дорога, станция Бородино. 6
Усадьбы при д. Больш. Парфенках: А. О. Полякова, И. А. Крастинг 886

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Можайск
40813Большие Парфенкидеревня55°27'с.ш.35°56'в.д.N-36-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Можайский
46745000188д Большие Парфенкидеревня
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