село Червонопоповка, село Червонопоповка, — Familio

Червонопоповка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Купянский уезд
2315Красная (Поповка), слоб. каз.при рч. Красной.9068271714738Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Купянский уезд, Ново-Глуховская волость
506. Поповка, слобода бывшая государственная, при речке Красной, дворов 282, жителей 1876, церковь православная, школа, лавка, 2 ярм. — в нед. всех святых и 8 сент.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-13102Червонопопівкаселоцентр сільської радир-н Кремінськийсільрада Червонопопівська
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