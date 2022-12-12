деревня Монастырек, деревня Монастырек, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Монастырек

Виноградовский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Власьевская волость
666. Пустынское (Никольская Пустынь, Монастырек), село бывшее государственное, при речке Моржевке, дворов 19, жителей 124, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Виноградовский район
442316Монастырекдеревня63°04'с.ш.42°04'в.д.P-38-025

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Виноградовский муниципальный район, Моржегорское сельское поселение
11614424131д Монастырекдеревня
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