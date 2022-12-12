село Архангельское, село Архангельское, Матвеевская волость, Мензелинский уезд (на 1906) — Familio

Архангельское

Матвеевская волость, Мензелинский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2273Архангельское (Можарово), село.при р. Ике.2237144552Р. — Церковь православная 1. Училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Матвеевская волость
1196. Архангельское (Можаровка), село бывшее государственное, при реке Ике, дворов 10, жителей 42, церковь православная, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Матвеевская волость
3Архангельское (Можарово), с. при реч. Ик, на прос. дор., церковь (постр. в 1820 г.), ц.-пр. шк., х.-зап. маг., имение Ф. А. Шмидт239122729Земледелие
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