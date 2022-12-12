Архангельское
Матвеевская волость, Мензелинский уезд (на 1906)
- Статус
- не существует
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2273Архангельское (Можарово), село.при р. Ике.2237144552Р. — Церковь православная 1. Училище.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1196. Архангельское (Можаровка), село бывшее государственное, при реке Ике, дворов 10, жителей 42, церковь православная, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
3Архангельское (Можарово), с. при реч. Ик, на прос. дор., церковь (постр. в 1820 г.), ц.-пр. шк., х.-зап. маг., имение Ф. А. Шмидт239122729Земледелие