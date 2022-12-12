посёлок Голдыревский, посёлок Голдыревский, Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Голдыревский

Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Усть-Кишертская волость
1207. Голдырева (Конкичи), деревня бывшая государственная, дворов 36, жителей 180, 3 канат. з.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кунгурский район
347419Голдыревскийпосёлок57°16'00"57°02'00"O-40-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Кунгурский муниципальный район, Голдыревское сельское поселение
57630407106п Голдыревскийпоселок
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