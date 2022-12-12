село Шамовка, село Шамовка, Александрийский уезд, Херсонская губерния (на 1886) — Familio

Шамовка

Александрийский уезд, Херсонская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Александрийский уезд
685Шамовка, с. вл.при ррч. Ингульце и Черной.3628104232261Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Шамовская волость
279. Шамовка, село бывшее владельческое, при реке Ингульце, дворов 125, жителей 603, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close