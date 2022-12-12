деревня Софьино, деревня Софьино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Софьино

Клявлинский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
827Софьина (Новая Поляевка), д. вл.при рч. Уксаде.707029136145
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Клявлинский район
57309Софьинодеревня54°06'с.ш.52°04'в.д.N-39-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Клявлинский муниципальный район, Сельское поселение станция Клявлино
36622424123д Софьинодеревня
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