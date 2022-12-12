деревня Такташи, деревня Такташи, Мишкинский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Такташи

Мишкинский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Челябинский уезд
1566Большая Токташинская (Мордва), д. каз.при оз. Токташинском.1601553162173
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Воскресенская волость
809. Такташинская Большая (Мордва), деревня бывшая государственная, при озере Такташинском, дворов 93, жителей 555, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Мишкинский район
97871Такташидеревня55°26'00"63°49'00"N-41-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Мишкинский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Мишкино
37622151111д Такташидеревня
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