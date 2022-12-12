деревня Казихи, деревня Казихи, Себежский район, Псковская область (на 2018) — Familio

Казихи

Себежский район, Псковская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Себежский уезд, Непоротовская волость
100КозихидеревняВеликая, рекаКицковского, православногоНепоротовскому сельскому обществу12
125КозихидеревняВеликая, рекаКицковского, православногоДорбышевскому сельскому обществу4

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Себежский район
439779Казихидеревня56°28'с.ш.28°45'в.д.O-35-130
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