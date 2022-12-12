Благовичи
Чаусский район, Могилёвская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
532. Благовичи, село бывшее владельческое, при реке Ресте, дворов 98, жителей 608, церковь православная
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
8Село Благовичипоч. трактереч. ПлеснеБлаговичск. с. о. 166556536Благовичск. прав. 348
42Пог. Благовичипочт. трактереч. Плеснепричту Благовичской церкви244Благовичск. пр388
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Благовичи352
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Благовичи180