деревня Благовичи, деревня Благовичи, Чаусский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Благовичи

Чаусский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Чаусский уезд, Гладковская волость
532. Благовичи, село бывшее владельческое, при реке Ресте, дворов 98, жителей 608, церковь православная

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чаусский уезд, Гладковская волость
8Село Благовичипоч. трактереч. ПлеснеБлаговичск. с. о. 166556536Благовичск. прав. 348
42Пог. Благовичипочт. трактереч. Плеснепричту Благовичской церкви244Благовичск. пр388

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Чаусский район, Благовичский сельсовет
д Благовичи352

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Чаусский район, Горбовичский сельсовет
д. Благовичи180
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