Новодеревянковская
Каневской муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- станица
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года
№Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
2285Новодеревянковская станица на правом берегу р. Албаши6766480724912183малороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок: с красным товаром 5, бакалейных 5, мелочных 4. Питейных заведений 6. Мукомольных мельниц ветряных 33. Ярмарок 3: Средокрестная на 4-й н Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
159551Новодеревянковскаястаница46°19'00"38°45'00"L-37-066
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
3620407101ст-ца Новодеревянковская#Н/Д