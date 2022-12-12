станица Новодеревянковская, станица Новодеревянковская, Каневской муниципальный район, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Новодеревянковская

Каневской муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Ейский уезд
2285Новодеревянковская станица на правом берегу р. Албаши6766480724912183малороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок: с красным товаром 5, бакалейных 5, мелочных 4. Питейных заведений 6. Мукомольных мельниц ветряных 33. Ярмарок 3: Средокрестная на 4-й н Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край, Каневской район
159551Новодеревянковскаястаница46°19'00"38°45'00"L-37-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, Каневской муниципальный район, Новодеревянковское сельское поселение
3620407101ст-ца Новодеревянковская#Н/Д
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