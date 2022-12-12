город Лихула, город Лихула, Lääneranna vald, Pärnu maakond (на 2022) — Familio

Лихула

Lääneranna vald, Pärnu maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Эстляндской губернии к 1912 году

№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
Гапсальский уезд, Леальская волость
2063.0Местечко Леаль55584-51Леальский Александро-НевскийЛаль
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2066.0Деревня Пасторат Леаль10319150Леальский Александро-НевскийЛальАллакюльское Нар. Нач. учил., колонна вольн. пож. общ , вол. богадельня, красильное заведение
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2079.0Имение Пасторат Леаль273151Леальский Александро-НевскийЛеаль
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Реестр географических названий Эстонии

НазваниеТип
Pärnu maakond, Lääneranna vald
Lihula linnomavalitsuse sisene linn
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