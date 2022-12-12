Лихула
Lääneranna vald, Pärnu maakond (на 2022)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населенных мест Эстляндской губернии к 1912 году
№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
2063.0Местечко Леаль55584-51Леальский Александро-НевскийЛальПоказать скан
2066.0Деревня Пасторат Леаль10319150Леальский Александро-НевскийЛальАллакюльское Нар. Нач. учил., колонна вольн. пож. общ , вол. богадельня, красильное заведениеПоказать скан
2079.0Имение Пасторат Леаль273151Леальский Александро-НевскийЛеальПоказать скан
Реестр географических названий Эстонии
НазваниеТип
Lihula linnomavalitsuse sisene linn