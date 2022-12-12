деревня Морозовка, деревня Морозовка, Сенненский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Морозовка

Сенненский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Пустынская волость
78Дер. МорозовкапроселкеречкеНемойтянск. с. о. 2911097Немойтянск. пр. 1077
80Заст. МорозовкапроселкеречкеНемойтянск. с. о. 31211Немойтянск. пр. 1097

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Сенненский район, Немойтовский сельсовет
д Морозовка29

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Сенненский район, Немойтовский сельсовет
д. Морозовка23
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