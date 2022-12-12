деревня Пушкино, деревня Пушкино, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Пушкино

Сафоновский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд
5234Пушкино, с. каз.при рч. Перемче.2512197088Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд, Вышегорская волость
273. Пушкино, село бывшее государственное, дворов 18, жителей 150, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, школа, 2 ярм. В 8 верстах — цер Показать все

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Дорогобужский уезд, Вышегорская волость
179ПушкиноДеревня253898116Мельница, 2 кузн.
180ПушкиноСело256515Церковь, школа грамоты, министер. учил., ярмарки: 9 мая, на Троицын день, 6 августа и 8 сентября, 3 мелочныя лавки, каз. вин. лавка.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Сафоновский район
177140Пушкинодеревня55°05'00"33°05'00"N-36-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Сафоновский муниципальный район, Пушкинское сельское поселение
66641480101д Пушкинодеревня
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