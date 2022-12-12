хутор Семичный, хутор Семичный, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Семичный

Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Округ Донской второй
692Семничный.при балке Семничной.88103532
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2-й Донской округ, Верхне-Курмоярская станица
4021Семничный хутор, Верх.-Курмоярской станицы, при балке Семничной481111186193Хуторское правление, старообядческий молитвенный дом, школа3209433
2-й Донской округ, Нагавская станица
4022Семничный хутор, Нагавской станицы, при балке Семничной33В общ. вл. стан.98111Хуторской атаман3228222

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Котельниковский район
14143Семичныйхутор47°37,0' с.ш.43°02,0' в.д.L-38-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Котельниковский муниципальный район, Семиченское сельское поселение
18624448101х Семичныйхутор
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