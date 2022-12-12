деревня Малая Зимница, деревня Малая Зимница, Славгородский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Малая Зимница

Славгородский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Быховский уезд, Баханьская волость
44. Малая Зимница, деревня бывшая владельческая, при реке Белои, дворов 77, жителей 628, постоялый двор

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Быховский уезд, Баханская волость
18Дер. Малая ЗимницапроселкеручьеМало-Зимницкому с. общ. 113408442Зимницкого пр. 6136

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Славгородский район, Свенский сельсовет
д Малая Зимница36

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Славгородский район, Свенский сельсовет
д. Малая Зимница27
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