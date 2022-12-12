деревня Песчанец-1, деревня Песчанец-1, Любанский район, Минская область (на 2021) — Familio

Песчанец-1

Любанский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Заболотская волость
Песчанец, застенок31521811818
Показать скан

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Любанский район, Ляховский сельсовет
д Песчанец-19

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Любанский район, Реченский сельсовет
д. Песчанец-118
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close