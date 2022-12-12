деревня Сухово, деревня Сухово, Талдомская волость, Калязинский уезд (на 1915) — Familio

Сухово

Талдомская волость, Калязинский уезд (на 1915)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Калязинский уезд
5649Сухово, д. каз.при колодце.6020264472
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Волости и важнейшие селения Европейской России

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Тверская губерния, Корчевской уезд, Кимрская волость
391. Сухово, деревня бывшая владельческая, дворов 27, жителей 172, сапожная мастерская, лавка. (Часть Кимрской волости находится по другую сторону р. Волги, в Калязинском Показать все

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Калязинский уезд, Талдомская волость
49Сухово43
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