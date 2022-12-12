деревня Бахтиарово, деревня Бахтиарово, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Бахтиарово

Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Цывильский уезд
2852Старая Бахтиярова (Вутаял, Крымкаево), д. каз.при рч. Ут.55660188190
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Цивильский уезд, Старо-Тябердинская волость
1313. Ст. Бахтиярова (Крымкаева, Водоял), деревня бывшая государственная, при речке Уте, дворов 82, жителей 463, лавка, 2 кулев. звд.

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Цивильский уезд, Старо-Тябердинская волость
Бахтиарова Старая (Водояли, Крым-каева), Ст.-Тябердинскойчуваши861
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Водояли, Старо-Тябердинскойсм. Бахтиарова Старая.
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Крымкаева, Ст.-Тябердинскойсм. Бахтиарова Старая.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Янтиковский район
120571Бахтиароводеревня55°28'с.ш.47°43'в.д.N-38-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Янтиковский муниципальный район, Тюмеревское сельское поселение
97658430111д Бахтиароводеревня
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