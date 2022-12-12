Бахтиарово
Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2852Старая Бахтиярова (Вутаял, Крымкаево), д. каз.при рч. Ут.55660188190Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1313. Ст. Бахтиярова (Крымкаева, Водоял), деревня бывшая государственная, при речке Уте, дворов 82, жителей 463, лавка, 2 кулев. звд.
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Бахтиарова Старая (Водояли, Крым-каева), Ст.-Тябердинскойчуваши861Показать скан
Водояли, Старо-Тябердинскойсм. Бахтиарова Старая.Показать скан
Крымкаева, Ст.-Тябердинскойсм. Бахтиарова Старая.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
120571Бахтиароводеревня55°28'с.ш.47°43'в.д.N-38-024
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
97658430111д Бахтиароводеревня