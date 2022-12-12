Мстибово
Волковысский район, Гродненская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
277. Мстибово, местечко бывшее государственное, при реке Тонке и речке Гнезнянке, дворов 103, жителей 649 и мещ. 391, в. првл, (уездный город в 17 верстах), 2 церкви прав Показать все
Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года
Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
МстибовоМестечко103754163Свислочь
МстибовоВыселок6454174Свислочь
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Мстибово235
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Мстибово178