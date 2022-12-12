село Дубровка, село Дубровка, Зырянский муниципальный район, Томская область (на 2019) — Familio

Дубровка

Зырянский муниципальный район, Томская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Маринский округ
2306Дубровка (Дубровкина, Калуцкая), д. каз.при рч. Бирле.1343360208226
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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Мариинский уезд, Зырянская волость
12Дер. Дубровская9313317114

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Томская область, Зырянский район
119232Дубровкасело56°44'с.ш.86°27'в.д.O-45-113

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Томская область, Зырянский муниципальный район, Дубровское сельское поселение
69620410101с Дубровкасело
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