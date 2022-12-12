Криуша
Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1634Криуша, д. вл.при рч. Криуше.66501799103Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
30. Козьмодемьянская и Красногородская Криуша (Сурава), села бывшие государственные, при речке Криуше, дворов 496, жителей 3901, 2 церкви православных, 2 школы, 2 лавки, Показать все
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Козьмод. Криуша«Лысогорское» поч. от.2314
село Красног. Криуша«Лысогорское» поч. от.2414
деревня Криуши«Покровско-Марфин.» почт. телегр. отдел.4618
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
78405Криушадеревня52°30'40°51'N-37-130
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68640462131д Криушадеревня