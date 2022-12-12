деревня Криуша, деревня Криуша, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Криуша

Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Козловский уезд
1634Криуша, д. вл.при рч. Криуше.66501799103
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Беломестно-Двойневская волость
30. Козьмодемьянская и Красногородская Криуша (Сурава), села бывшие государственные, при речке Криуше, дворов 496, жителей 3901, 2 церкви православных, 2 школы, 2 лавки, Показать все

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Беломестно-Двойневская волость
село Козьмод. Криуша«Лысогорское» поч. от.2314
село Красног. Криуша«Лысогорское» поч. от.2414
Тамбовский уезд, Куньевская волость
деревня Криуши«Покровско-Марфин.» почт. телегр. отдел.4618

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Тамбовский район
78405Криушадеревня52°30'40°51'N-37-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Тамбовский муниципальный район, Сельское поселение Новосельцевский сельсовет
68640462131д Криушадеревня
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