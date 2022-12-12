агрогородок Полочаны, агрогородок Полочаны, Молодечненский район, Минская область (на 2021) — Familio

Полочаны

Молодечненский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Виленская губерния, Ошмянский уезд, Полочанская волость
225. Полочаны, деревня бывшая государственная, при реке Березине, дворов 10, жителей 141 и мещ. 14, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная Показать все

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Молодечненский район, Полочанский сельсовет
аг Полочаны972

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Молодечненский район, Полочанский сельсовет
аг. Полочаны478
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