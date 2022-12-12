деревня Якупово, деревня Якупово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Якупово

Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
186Якунова, деревня.при рч. Алдагуше.753931117114Б. —
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Покровская волость
169. Якупова, деревня бывшая государственная, при речке Алдагуше, дворов 41, жителей 236, мечеть

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Покровская волость
25Якупова, д. при ключе, прос. дор., мечеть, х.-з. маг.711165204198Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Кушнаренковский район
521015Якуповодеревня55°07'00"55°13'00"N-40-027

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Кушнаренковский муниципальный район, Сельское поселение Матвеевский сельсовет
80640440116д Якуповодеревня
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