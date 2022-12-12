Якупово
Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
186Якунова, деревня.при рч. Алдагуше.753931117114Б. —Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
169. Якупова, деревня бывшая государственная, при речке Алдагуше, дворов 41, жителей 236, мечеть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
25Якупова, д. при ключе, прос. дор., мечеть, х.-з. маг.711165204198Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
521015Якуповодеревня55°07'00"55°13'00"N-40-027
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Кушнаренковский муниципальный район, Сельское поселение Матвеевский сельсовет
80640440116д Якуповодеревня