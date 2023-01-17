деревня Шелеповка, деревня Шелеповка, Большесолдатский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Шелеповка

Большесолдатский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Суджанский уезд
2348Шелеповка, д. каз.при колодцах.373045202223
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Суджанский уезд, Черно-Олешенская волость
1080. Шелепова, деревня бывшая государственная, дворов 73, жителей 595

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Большесолдатский район
630253Шелеповкадеревня51°14'35°43'M-36-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Большесолдатский муниципальный район, Сельское поселение Сторожевский сельсовет
38603457121д Шелеповкадеревня
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