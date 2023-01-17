село Степной Дворец, село Степной Дворец, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019) — Familio

Степной Дворец

Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Селенгинский округ, Посольская волость
984Степнодворецкое сел.Крестьянских дворов: 65. Всех дворов: 65. 382

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Бурятия, Кабанский район
220542Степной Дворецсело52°10'с.ш.106°24'в.д.N-48-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Бурятия, Кабанский муниципальный район, Ранжуровское сельское поселение
81624454111с Степной Дворецсело
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