деревня Верхняя Песочня, деревня Верхняя Песочня, Кировский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Верхняя Песочня

Кировский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Жиздринский уезд
767Песочня верхняя, д. вл.при рч. Песочне.573254168190Фабрика 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Жиздринский уезд, Савкинская волость
273. В. Песочня, деревня бывшая владельческая, при речке Песочне, дворов 50, жителей 416, 2 сукновальни.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Кировский район
78393Верхняя Песочнядеревня54°08'34°11'N-36-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Кировский муниципальный район, Сельское поселение деревня Верхняя Песочня
29614416101д Верхняя Песочнядеревня
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