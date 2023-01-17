село Порздни, село Порздни, Лухский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Порздни

Лухский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Юрьевецкой уезд
11541Порздни, с.при рч. Порзднянке.5241196532612Церквей православных 2. Порздневское волостное правление. Ярмарок 4. Еженедельные базары. Заводов кожевенных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Порздневская волость
62. Порздни, село бывшее владельческое, при речке Порзднянке, дворов 300, жителей 1105, волостное правление (уездный город в 51 версте), 3 церкви православные, 2 часовни, Показать все

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Юрьевецкий уезд, Порздневская волость
Порздни с. 2 ш. птс. б. я.рч. ПорзднянкаЛух.-Пор.5029613355987372 кожев., кр. з., 6 кузн.портн., сап., ф.-з., кузн., трансп.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Лухский район
4423Порзднисело57°00'42°34'O-38-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Лухский муниципальный район, Порздневское сельское поселение
24615424101с Порзднисело
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