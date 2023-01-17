деревня Логисы, деревня Логисы, Селецкая волость, Пружанский уезд (на 1905) — Familio

Логисы

Селецкая волость, Пружанский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Пружанский уезд, Селецкая волость
ЛогисыИмение6411422Селец
ЛогисыДеревня72411422Селец
Пружанский уезд, Носковская волость
ЛогисыДеревня38412015Пружаны
ЛогисыДеревня12412114Пружаны
ЛогисыОколица17412114Пружаны
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