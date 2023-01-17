Пиворай
Ignalinos rajono savivaldybė, Utenos apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Пивовары, д., р. Орвета, жит. 184 (91 м. 93 ж.), дес. 412,24, у. гор. 43 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Годутишки 21 в.
Пивовары, выс., жит. 61 (33 м. 28 ж.), дес. 17,72, раз. см. предыдущ.
Адресный реестр Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Pivorų k.