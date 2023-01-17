Населенное место

Понемунцы, з., (Урбановичей), р. Неман, оз. Черток, жит. 24 (12 м. 12 ж.), дес. 19, у. гор. 38 в., вол. пр. 11 в., ст. кв. 38 в., ст. ж. д. Неман 20 в.