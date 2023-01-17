село Старое Ахматово, село Старое Ахматово, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Старое Ахматово

Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Сергачский уезд
4275Ахматово старое, с. вл.при рч. Альзе.451888322344Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Старо-Ахматовская волость
635. Старое Ахматово, село бывшее владельческое, при речке Амзе, дворов 138, жителей 827, волостное правление (уездный город в 47 верстах), церковь православная, 2 ветрян Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Большеболдинский район
15535Старое Ахматовосело55°07'45°16'N-38-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Большеболдинский муниципальный район, Сельское поселение Молчановский сельсовет
22609416136с Старое Ахматовосело
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